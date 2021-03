Accordo Anci-Regione per politiche giovani

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Via libera da parte di Regione Lombardia alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione con l'Anci regionale, che avrà come finalità la promozione delle politiche giovanili e la realizzazione di interventi e progetti rivolti ai giovani sul territorio regionale.

"Quello sottoscritto con Anci Lombardia è un accordo di ampio respiro e di prospettiva, con finalità concrete. Tra queste, il sostegno, anche tramite cofinanziamento, di Regione Lombardia nell'attuazione di programmi e progetti sui territori volti a favorire l'autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva dei giovani" ha sottolineato l'assessore ai Giovani di Regione Lombardia, Stefano Bolognini.

"L'approvazione di una legge regionale specifica per i giovani - conclude l'assessore - è l'obiettivo più importante di questo 2021. L'impegno che ho preso è che la Legge Regionale sui giovani diventi realtà, alla fine di un iter il più possibile condiviso e partecipato, entro la fine dell'anno". (ANSA).