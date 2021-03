Vaccini: sopralluogo anche a Pavia di Guido Bertolaso

(ANSA) - PAVIA, 17 MAR - Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid di Regione Lombardia, ha effettuato oggi pomeriggio un sopralluogo a Pavia per visitare il luogo dove verranno effettuate le vaccinazioni di massa: il "Palacampus", una struttura del Cus Pavia. "Si partirà dopo Pasqua, non appena saranno disponibili i vaccini - ha garantito Bertolaso -: in queste settimane, nel frattempo verranno completate le vaccinazioni degli over 80".

Bertolaso ha incontrato il sindaco Mario Fabrizio Fracassi, i vertici del Policlinico San Matteo (il presidente Alessandro Venturi, il direttore generale Carlo Nicora, il direttore amministrativo Vincenzo Petronella, e il prof. Raffaele Bruno, direttore di Malattie Infettive) e Mara Azzi, direttore generale di Ats Pavia.

"Il sistema sanitario pavese sta lavorando bene sul fronte della vaccinazione anti-Covid - ha sottolineato Bertolaso -, con una fattiva collaborazione tra San Matteo, Ats e Asst. Alla farmacia del Policlinico vengono preparati i vaccini che poi sono distribuiti alle farmacie comunali che li mettono a disposizione dei medici di famiglia per la somministrazione dei vaccini sul territorio".

"Siamo lieti che il dott. Bertolaso abbia apprezzato il nostro modello organizzativo per la campagna vaccinale - ha commentato Nicora, direttore generale del San Matteo -. E' uno sforzo che stiamo condividendo, in piena sinergia, con le altre istituzioni sanitarie del territorio".

"Ringrazio il dott. Bertolaso per questa visita, pensata in un'ottica di ascolto dei territori e funzionale a un coordinamento che riteniamo tutti essenziale per il buon esito della campagna vaccinale - ha aggiunto il sindaco Fracassi -. Lo ringrazio anche per le bella parole che ha espresso nei confronti della città e del Policlinico San Matteo. Pavia ha avuto, fin dall'inizio della pandemia, un ruolo guida nel contrastare il Coronavirus. Qui è stato curato il 'paziente 1'.

Sono sicuro che la città sia destinata ad essere centrale anche in questa nuova fase, legata alle vaccinazioni". (ANSA).