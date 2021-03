Terminata la digitalizzazione della torre di controllo di Linate

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - E' terminata la digitalizzazione del sistema operativo della torre di controllo dell'aeroporto di Linate da parte di Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. Si tratta del secondo scalo in cui avviene dopo Malpensa.

Con la nuova tecnologia, operativa dalla fine di febbraio, tutte le informazioni e i dati necessari per la gestione del movimento di aeromobili e mezzi a terra e dei velivoli in volo nelle immediate vicinanze dell'aeroporto sono disponibili in tempo reale direttamente sugli schermi dei Controllori del Traffico Aereo (CTA) in modalità interattiva. Questo consente di gestire il traffico in modo più efficiente puntuale, con meno tempi di attesa (e quindi minor consumo di carburante) e di conseguenza migliorando l'impatto ambientale.

"Nonostante sia un momento difficile per il trasporto aereo, ENAV - ha spiegato l'ad Paolo Simioni - sta lavorando per favorire la ripartenza del settore aumentando la capacità di accogliere traffico, riducendo i ritardi del tempo di volo e diminuendo l'impatto ambientale".

Prima dell'introduzione del nuovo sistema, la fase finale dell'atterraggio, la movimentazione al suolo fino al parcheggio e da questo fino alla pista di decollo per gli aeromobili in partenza, venivano gestite dai diversi controllori presenti sulla Torre attraverso la compilazione e il passaggio manuale, da un CTA ad un altro, delle cosiddette "strisce progresso volo", in cui venivano riportate tutte le informazioni afferenti ogni singolo volo e le autorizzazioni emesse. Ora le strisce progresso volo sono digitalizzate e tutte le fasi di aggiornamento dello stato del volo vengono ora imputate dal CTA sullo schermo della propria postazione e rese disponibili, secondo dei meccanismi di trasferimento automatizzati, al CTA competente per la successiva fase del volo. La piattaforma è dotata anche di un nuovo sistema di gestione dei dati di sorveglianza e di rilevazione delle potenziali interferenze fra aeromobili e mezzi che interessano le aree di competenza della torre di controllo. (ANSA).