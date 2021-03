Sequestrati beni per 2 mln euro a truffatore rip deal

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - La Polizia di Stato ha sequestrato immobili, terreni e una villa di lusso con piscina, statue e una sala gaming, per un valore complessivo di due milioni di euro a un truffatore "rip deal".

I truffatori, nella truffa denominata "rip deal", solitamente guadagnano la fiducia di ignare vittime, che vengono agganciate sul Web e successivamente incontrate in luoghi pubblici dove vengono prospettati affari milionari ripagati, poi, con denaro falso o carta straccia.

Ieri, la Divisione Anticrimine della Questura di Milano ha eseguito un sequestro antimafia a Lainate, nel Milanese, e a Imperia nei confronti di P.L., nato nel 1978, con precedenti per reati contro il patrimonio, specializzato proprio nelle truffe "rip deal".

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale, su proposta del Questore di Milano. (ANSA).