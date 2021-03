Scuola: domenica a Milano 2 manifestazioni per riapertura

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Doppia manifestazione, domenica a Milano, per chiedere di riaprire le scuole. Alle 15 al parco Sempione Priorità alla scuola si ritrova per chiedere "certezze sul rientro dopo Pasqua e su un rientro in continuità e sicurezza".

"Vogliamo che i fondi del Next Generation EU - spiegano le organizzatrici - vengano investiti davvero per le future generazioni, a partire dalla scuola e dal diritto all'istruzione". Al parco Sempione è in programma "una giornata per riappropriarci di momenti di educazione all'aperto e non formali, per stare insieme in sicurezza e allegria con balli, teatro e letture di libri per bambini e bambine".

Anche la rete Scuolainpresenza ha organizzato per il 21 marzo (20 marzo a Rimini) una manifestazione nazionale in 12 regioni d'Italia per chiedere a gran voce la riapertura delle scuole. A Milano l'appuntamento è alle 16 in Piazza Duomo, per la manifestazione del Comitato A scuola! e di tutti i gruppi collegati. (ANSA).