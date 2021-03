Pavia commemora le vittime del crollo della Torre Civica

(ANSA) - PAVIA, 17 MAR - Si è svolta oggi a Pavia la commemorazione in memoria delle quattro vittime del crollo della Torre Civica, avvenuto il 17 marzo 1989. La cerimonia è stata limitata dalle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, come era avvenuto già l'anno scorso. Il pensiero di tutti i partecipanti è andato, durante la deposizione della corona di fiori, alle due ragazze di San Genesio, Adriana Uggetti di 18 anni e Barbara Cassani di 17, all'edicolante Giuseppina Comaschi, 52 anni, e al ristoratore Giulio Fontana, 76 anni, morti sotto le macerie che investirono piazza Duomo 32 anni fa.

"Questa è la memoria di una ferita che non si è mai rimarginata - ha sottolineato il sindaco Mario Fabrizio Fracassi -. Di certo non per i familiari delle quattro vittime; ma io credo valga per tutta la città, che quel giorno partecipò al loro dolore e che ancora vi partecipa. Quel giorno terribile, che ricordo molto bene, come tanti di voi, scomparve uno dei simboli di Pavia. La pandemia non può fermare la rievocazione di quel fatto e dei nomi delle vittime. Non deve fermarla. Quei nomi fanno parte, tragicamente, della nostra storia; ed essere una comunità è anche questo: non permettere alle difficoltà del presente di cancellare la storia, che coincide con la nostra identità". (ANSA).