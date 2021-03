Lombardia, caso AstraZeneca non prolungherà campagna vaccinale

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "A causa della sospensione del vaccino AstraZeneca, abbiamo bloccato la somministrazione dei vaccini a circa 30mila insegnanti ai quali era già stato fissato l'appuntamento in questi tre giorni. Con ottimismo, abbiamo mantenuto attivi gli appuntamenti già fissati per venerdì, sabato e domenica. Per quanto riguarda quelli saltati, dovremo essere in grado, nel giro di una settimana, magari allargando qualche orario, di farli. Non ci saranno prolungamenti del programma vaccinale". Lo ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso della sua audizione nella commissione Sanità del Consiglio Regionale. (ANSA).