Inter, negativi tamponi per il gruppo squadra

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Sono risultati tutti negativi i tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori e lo staff tecnico dell'Inter, in seguito alla positività al Covid emersa ieri del difensore nerazzurro Danilo D'Ambrosio (ora in quarantena presso la propria abitazione). Verso la sfida di sabato contro il Sassuolo, Lukaku e compagni proseguiranno l'isolamento fiduciario, con nuovi test in programma nei prossimi giorni.

L'ultimo allenamento che D'Ambrosio ha svolto coi compagni è stato quello di sabato scorso, mentre domenica, dopo aver raggiunto Torino insieme alla squadra, ha poi lasciato il ritiro per un malessere facendo ritorno da solo a Milano. (ANSA).