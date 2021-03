Indagato per pedofilia dipendente Comune del Milanese

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a carico di un 66enne dipendente di un Comune della provincia di Milano, per adescamento nei confronti di una bambina di dieci anni. Il 66 enne, a quanto emerso, ha precedenti specifici. La vicenda, ricostruita in un servizio della trasmissione tv 'Le Iene', andata in onda ieri sera, avrebbe avuto inizio nelle scorse settimane al confine tra Lombardia e Piemonte.

L'uomo, dopo aver contattato su Instagram la bambina sarebbe poi passato a chiederle il contatto diretto del telefonino. Non sapendo che, invece della bambina, al telefono rispondeva l'inviata della trasmissione, l'uomo ha cominciato con esplicite avance sessuali, proseguite per settimane. Messaggi e contenuti degli scambi tra il 66enne e la minore sono stati consegnati dalla trasmissione televisiva alle forze dell'ordine, e sono ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. (ANSA).