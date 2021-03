Incidenti stradali: scontro su A7 tra furgone e tir,3 feriti

(ANSA) - PAVIA, 17 MAR - Tre uomini (uno di 39 anni e gli altri due di 30) sono rimasti feriti in un incidente avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A7 Milano-Genova, lungo la carreggiata diretta al capoluogo ligure nei pressi del casello di Gropello Cairoli (Pavia). Per cause ancora da accertare, un furgone si è scontrato con un camion che lo precedeva.

Le due persone che viaggiavano sul furgone sono state estratte dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Entrambi e il conducente del camion sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati al San Matteo di Pavia: due feriti sono stati diagnosticati in codice giallo e uno in verde. Durante le operazioni di intervento dopo l'incidente, il traffico è proceduto a rilento in questo tratto dell'A7. (ANSA).