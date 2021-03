I musei di impresa si raccontano su Instagram

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Prende il via oggi dal Kartell Museo il progetto "Nel Tempo Di Una Storia", dedicato ai musei e agli archivi d'impresa, promosso da Assolombarda e Museimpresa (l'associazione fondata da Confindustria e Assolombarda) e realizzato con il fotografo Simone Bramante, in arte Brahmino.

Ogni settimana Brahmino racconterà due realtà culturali in giro per l'Italia attraverso altrettante "stories", all'interno del profilo Instagram del suo blog "What Italy Is". Ognuna dedicata a uno dei cento musei e archivi d'impresa associati a Museimpresa. Il risultato sarà un racconto anche attraverso il webmagazine Genio & Impresa e i social di Assolombarda e Museimpresa per avvicinare i giovani al mondo delle imprese e per far conoscere i musei e gli archivi, promuovendoli come destinazioni turistiche. "L'obiettivo - spiega Bramante - è quello di raccontare l'enorme tesoro custodito all'interno dei musei e degli archivi d'impresa utilizzando il registro narrativo tipico dei social media. Un linguaggio che fa leva sul potere delle immagini e dei video per avvicinare un pubblico nuovo al mondo della cultura d'impresa".

Prima tappa è il Kartell Museo, che racconta l'evoluzione dell'azienda leader nel design, fondata a Milano nel 1949. Oltre al design, il racconto toccherà nelle prossime settimane realtà di diversi settori, dal quartier generale del Gruppo Cimbali, a Binasco, dove uno dei magazzini di ricambi è diventato il MUMAC - il museo della macchina per caffè, all'Archivio Storico del Touring Club Italiano, dal Museo Mondo Milan all'Archivio Storico Bracco, fino al Museo Branca, inconfondibile per via della ciminiera colorata. Dopo la Lombardia, il tour toccherà i musei e gli archivi di impresa di tutta Italia. (ANSA).