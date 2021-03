Europa League: Pioli "con 1-1 non possiamo gestire niente"

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Quando prepari le partite cerchi di immaginarle ma poi alla fine devi giocartele. Il pari dell'andata non è un risultato che ci può permettere di gestire la partita di ritorno. Dobbiamo giocare il nostro calcio, cercando di essere pericolosi perché non possiamo gestire niente": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida di Europa League contro il Manchester United a San Siro, gara decisiva per la qualificazione ai quarti.

Un risultato che sarebbe importante anche per il calcio italiano in generale dopo le eliminazioni in Champions League.

"In Europa si gioca con ritmo e qualità - conviene l'allenatore rossonero - anche per le caratteristiche del terreno di gioco.

Il campo del Manchester era perfetto, abbiamo potuto giocare con ritmo e qualità e in Italia è difficile trovare campi del genere. E forse dovremo fare un passo avanti un po' in tutti i settori". (ANSA).