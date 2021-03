Europa League: Kjaer, contro United per Milan è una finale

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Domani è una finale ma se passi il turno non è stato fatto comunque niente. Anche se di certo sarebbe un segnale importante": lo dice Simon Kjaer alla vigilia della sfida di Europa League contro il Manchester United. Il difensore rossonero rivendica quanto dimostrato dal Milan in questi mesi. "Abbiamo fatto così tanto e siamo cresciuti così tanto che non bisogna più parlare del nostro gruppo come giovane. La strada per arrivare qui è stata lunga - ricorda Kjaer - ci sono stati step positivi e alcuni più difficili.

Abbiamo avuto sempre la stessa giusta mentalità. Superare il turno sarebbe un grande segnale per il gruppo". (ANSA).