Covid: solo 10 positivi a Viggiù dopo vaccinazione di massa

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Solo 10 casi positivi a Viggiù contro i 100 riscontrati tra la popolazione del paese della Valceresio quando esplose il focolaio e furono fatti tamponi di massa. Lo segnala 'La Prealpina'. Ad abbattere la curva del contagio, con 10 nuovi casi secondo i dati di Ats, la vaccinazione di massa combinata alla zona rossa.

"La notizia - commenta su facebook il sindaco Emanuela Quintiglio - è sicuramente positiva e ci fa davvero ben sperare di riuscire a raggiungere l'ambito primato di paese COVID free, ma non è ancora il momento di abbandonare le cautele e trascurare le prescrizioni indispensabili per contenere i contagi!".

Per quanto riguarda la somministrazione della seconda dose vaccinale, "attendiamo aggiornamenti da parte di ATS sul luogo e i tempi di somministrazione della stessa.

Ho, come voi, appreso dalla stampa la notizia della temporanea sospensione del vaccino Astrazeneca e non sono, quindi, in grado di darvi ulteriori informazioni a riguardo pur restando fiduciosa che a breve - conclude il sindaco - giunga un definitivo chiarimento". (ANSA).