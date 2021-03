COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Con 59.009 tamponi effettuati, sono 4.490 i nuovi casi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo al 7,6% . Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+16) e negli altri reparti (+167). I decessi sono 79.

La Lombardia punta tutto sui vaccini. Secondo il direttore generale del Welfare regionale, Giovanni Pavesi, è vicina al milione di dosi inoculate. "Questa settimana, se dovessimo tornare a vaccinare anche AstraZeneca, dovremmo raggiungere il milione di cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose, che è già una copertura molto importante" ha detto Pavesi. Il dg ha inoltre spiegato che, al momento, è stato somministrato l'87% del vaccino Pfizer ricevuto, il 50% del vaccino Moderna in magazzino e il 36% del vaccino AstraZeneca a disposizione.

Sempre Pavesi, ha spiegato che "a causa della sospensione del vaccino AstraZeneca" è stata bloccata la somministrazione dei vaccini a circa 30mila insegnanti. "Con ottimismo, abbiamo mantenuto attivi gli appuntamenti già fissati per venerdì, sabato e domenica. Per quanto riguarda quelli saltati, dovremo essere in grado di farli nel giro di una settimana. Non ci saranno prolungamenti del programma vaccinale".

Buone notizie arrivano da Viggiù: solo 10 i casi positivi contro i 100 riscontrati tra la popolazione del paese della Valceresio quando esplose il focolaio e furono fatti tamponi di massa. Ad abbattere la curva del contagio, con 10 nuovi casi secondo i dati di Ats, la vaccinazione di massa combinata alla zona rossa. "La notizia - ha commentato il sindaco Emanuela Quintiglio - è sicuramente positiva e ci fa davvero ben sperare di riuscire a raggiungere l'ambito primato di paese Covid free, ma non è ancora il momento di abbandonare le cautele".

Infine, Guido Bertolaso ha confermato oggi che continuerà il suo impegno con Regione Lombardia, rinunciando alla candidatura a sindaco di Roma. (ANSA).