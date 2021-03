Atalanta, De Roon: 'Siamo una squadra speciale'

(ANSA) - BERGAMO, 17 MAR - "Dispiace, perché mi sarebbe piaciuto mostrare al resto d'Europa quanto sia speciale questa squadra". E' il commento di Marten de Roon, sul suo profilo Instagram, dopo gli ottavi di finale di Champions League persi dall'Atalanta col Real Madrid (1-0 a Bergamo, 3-1 in Spagna ieri): "Continui a lavorare sperando in un risultato sorprendente, ma a volte devi ammettere che il tuo avversario è la squadra migliore" ha detto il centrocampista nerazzurro.

All'indomani della sfida a Valdebebas, nel giorno libero concesso dall'allenatore Gian Piero Gasperini, altri due post da altrettanti giocatori. "Purtroppo il nostro percorso in questa prestigiosissima competizione si è concluso, ma continueremo ad abbagliare il mondo. Mola mìa (non mollare, in dialetto bergamasco, ndr)", scrive Duvan Zapata. Infine, Robin Gosens: "Un'eliminazione non è mai bella, ma a volte bisogna riconoscere che una squadra era migliore. Per fortuna c'è ancora molto da vincere quest'anno". (ANSA).