Ambiente: sei regole d'oro per riciclare e non sprecare

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Regola numero uno: cerca di riutilizzare stimolando la creatività; regola numero due: verifica i regolamenti locali per la raccolta differenziata dei rifiuti perché cambiano da Comune a Comune. Sono in tutto sei le regole che In a Bottle (www.inabottle.it) suggerisce in occasione del Global Recycling Day, il giorno del riciclo che cade domani e che ha come slogan 'Salva il pianeta, supporta il riciclo', Idee per riutilizzare oggetti come bottiglie di plastica o di vetro, tappi. tappi e carta si possono trovare in videotutorial online.

Terza regola del 'riciclo perfetto' è quella di rimuovere cibo e liquidi dai materiali riciclabili. Questo per scatole e barattoli significa semplicemente raschiare velocemente o risciacquare in modo rapido, non c'è bisogno di una pulizia a fondo mentre maggiore attenzione serve per la carta. Regola numero quattro è quella di utilizzare le isole ecologiche comunali apposite per gettare i cosiddetti rifiuti Raee (elettrici ed elettronici). E, regola numero cinque, è importante anche informarsi su dove smaltire rifiuti pericolosi come pole, lampadine fluorescenti ma anche toner.

Sesta regola/consiglio è quella di rivolgersi alle piattaforme di smaltimento e riciclo, soprattutto nel caso di quegli oggetti che prima di essere riciclati devono essere smontati.

Importante oltre all'impegno dei cittadini, è anche quello delle aziende, che possono trovare soluzioni per ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e della plastica, come ad esempio mettere in vendita bottiglie in plastica anzi in Rpet completamente riciclate come ha fatto Levissima. (ANSA).