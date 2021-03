Vanity Fair cambia linguaggio, cariche al femminile

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - In Italia, solo il 4% delle strade sono intitolate a donne: per questo Vanity Fair lancia il progetto 'La strada giusta': insieme all'associazione Toponomastica Femminile, il settimanale di Condé Nast si fa promotore di intestazioni al femminile di strade, piazze, corti e giardini, e nel numero in edicola domani mette in copertina 48 donne, da Ilaria Capua a Luciana Lamorgese, da Donatella Versace a Milena Gabanelli, a Chiara Ferragni, Elodie e Vittoria Puccini.

Intraprendere "la strada giusta" è anche l'intento del direttore Simone Marchetti che, nel suo editoriale, annuncia come, da questo numero, cambierà il linguaggio del giornale. Il primo passo è stato aggiornare le cariche del corpo redazionale, utilizzando il sostantivo femminile laddove la giornalista è donna. Altre iniziative seguiranno perché, scrive Marchetti, "come per i nomi delle strade, anche il linguaggio che usiamo ha bisogno di cambiare. Le parole che pronunciamo, infatti, come i nomi delle vie che attraversiamo ogni giorno, ci condizionano, ci formano, ci indicano la strada. È arrivato il momento di cambiarli perché noi stiamo cambiando e perché noi abbiamo bisogno di cambiare. È un percorso lungo e come tutte le rivoluzioni passa da forzature, da eccessi, forse da moralismi.

Ma è necessario perché la questione femminile riguarda tutti.

Uomini e donne. Geografie e linguaggi. E non fermatevi di fronte a chi insinua che sia solo l'ennesima deriva del politicamente corretto. Non c'è niente di corretto ma molto di politicamente sbagliato nei secolari soprusi che le donne hanno subito. È arrivato il momento - conclude - di cambiare la Storia". (ANSA).