Vaccini: al via drive through a Opera per Sud Milano

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Inizierà la sua attività come punto per i tamponi molecolari, a regime potrà consentirne fino a 150 al giorno, e successivamente sarà trasformato in un punto vaccinale il nuovo Drive Through che sorgerà nel Comune di Opera e servirà i comuni del Sud di Milano.

Questa mattina i sindaci di Rozzano, Opera, Pieve Emanuele, Basiglio, Locate Triulzi, Binasco, Lacchiarella, Casarile, Zibido San Giacomo, Vernate e Noviglio hanno simbolicamente dato il via alla nuova struttura che "hanno fortemente voluto anche a costo di finanziarlo economicamente pur di garantire - si legge nella nota del comune di Opera - un polo di prossimità per i cittadini del sud Milano che, per sottoporsi ai tamponi molecolari, in passato, sono stati costretti a spostarsi in più parti della provincia".

"La battaglia che abbiamo portato avanti per riuscire ad avere un punto tamponi molecolari sul nostro territorio - dice il sindaco di Opera, Antonino Nucera - è fondamentale per il raggiungimento di un obiettivo importantissimo: diventare un punto per la vaccinazione anti-covid. Solo così, con una vaccinazione massiva torneremo uomini liberi".

"Abbiamo deciso di investire sul progetto - aggiunge il sindaco di Basiglio, Lidia Reale - perché vogliamo che venga data la priorità ai nostri cittadini. L'auspicio è che possa diventare presto anche un punto vaccinale, che si aggiunga a quelli già attivi in zona". (ANSA).