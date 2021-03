Intesa Sanpaolo: al via terza edizione di Imprese Vincenti

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Parte la terza edizione di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane che, dal 2019 ha accompagnato 264 aziende 'vincenti' in percorsi di crescita e sviluppo. Quasi 6.000 le Pmi italiane che si sono autocandidate alle precedenti selezioni, a conferma della volontà di molte aziende di intraprendere percorsi di valorizzazione nonostante un contesto complesso ed incerto.

"Grazie a Imprese Vincenti abbiamo fatto comprendere come molte aziende creino il proprio successo con intelligenza, pianificazione ed impegno, generando valore per se stesse e per l'economia - osserva Stefano Barrese, Responsabile di Banca dei Territori Intesa Sanpaolo -. Questo impegno non è venuto meno, nonostante la pandemia, ma ha bisogno di essere sostenuto con tutti gli strumenti possibili, perché le Pmi italiane davvero costituiscono la ricchezza di questo Paese in termini non solo produttivi ma anche di conoscenze, di competenze, di creatività, di attaccamento ai valori del territorio".

Il progetto è rivolto a imprese clienti e non di Intesa Sanpaolo, sia pubbliche che private, a prevalente capitale italiano e non appartenenti a gruppi multinazionali, che abbiano un fatturato compreso fra 2 e 130 milioni di euro, almeno 10 dipendenti e sede legale in Italia. Le autocandidature devono pervenire entro il 19 aprile compilando un questionario sulla propria attività presente sul sito www.intesasanpaolo.com - area business. "La terza edizione di Imprese Vincenti - continua Barrese - guarda a realtà capaci di flessibilità e di lavorare su orizzonti di lungo periodo, e si inserisce in un contesto più ampio di iniziative che Intesa Sanpaolo sta portando avanti a favore del mondo imprenditoriale e per il rilancio dell'economia italiana, con 50 miliardi di credito a disposizione di tutte le PMI". (ANSA).