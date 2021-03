Covid: in Lombardia aumentano i ricoveri, 91 decessi

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Con 49.068 tamponi eseguiti, è di 4235 il numero di nuovi positivi, una percentuale che scende all'8,6% (ieri era il 10,1%). In aumento sono invece ancora i ricoveri. In terapia intensiva sono arrivati a 765, 37 più di ieri, e negli altri reparti a 6.474 (+276). Mentre i decessi sono 91, per un totale da inizio pandemia di 29.380.

Per quanto riguarda le province, a Milano si sono verificai 968 casi positivi, a Varese 677, a Brescia 609, a Como 395, a Monza 308, a Bergamo 262, a Mantova 253, a Cremona 169, a Pavia 166, a Sondrio 148, a Lecco 115 e a Lodi 67. (ANSA).