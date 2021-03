COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Con 49.068 tamponi eseguiti, è di 4235 il numero di nuovi positivi in Lombardia, una percentuale che scende all'8,6% (ieri era il 10,1%). In aumento sono invece ancora i ricoveri. In terapia intensiva sono arrivati a 765, 37 più di ieri, e negli altri reparti a 6.474 (+276). Mentre i decessi sono 91, per un totale da inizio pandemia di 29.380.

Sul fronte dell'utilizzo dei vaccini, un carabiniere del Comando provinciale di Mantova è stato operato oggi per emorragia cerebrale all'ospedale Carlo Poma. Aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca come tutti i colleghi 11 giorni prima. Si trova ora in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione: era stato ricoverato ieri dopo che da alcuni giorni soffriva di forti mal di testa. I medici al momento non mettono il malore in relazione con la vaccinazione. Al 15 marzo sono state somministrate 1.071.357 dosi di vaccino anti-Covid. Di queste 732.640 sono prime dosi e 338.717 sono seconde dosi". Dei 725.923 over 80 che hanno diritto alla vaccinazione, ha aderito alla campagna vaccinale l'82% che equivale a 592.146 persone.

È morto la scorsa notte per Covid Marco Bogarelli, manager che nel mondo dello sport, e in particolare in quello del calcio, si era guadagnato la fama di 're' dei diritti tv. Aveva 64 anni. Colpito dal virus una decina di giorni fa, l'ex presidente di Infront Italy è stato poi ricoverato in ospedale a Milano con una polmonite che è stata fatale. Il maxi cuore tricolore fatto a maglia del diametro di 20 metri, appeso sulla facciata del municipio di Vo' Euganeo, il Comune padovano che il 21 febbraio scorso ha ricordato la prima vittima italiana di Covid-19, dopodomani sarà esposto sulla facciata del Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia, a Bergamo, in ricordo delle vittime della pandemia. A realizzarlo sono state 14 donne che hanno lavorato per 1.200 ore all'uncinetto, confezionando il cuore con 26 mila metri di filo. (ANSA).