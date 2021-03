Covid: dimesso Stefano Boeri, grazie a staff del Niguarda

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Stefano Boeri, l'archistar 'padre' del Bosco verticale, presidente della Triennale ed ideatore delle Primule vaccinali, è stato dimesso dall'ospedale Niguarda dove si trovava a causa del Covid.

E' stato lui stesso a scriverlo in un messaggio sui social in cui ringrazia chi lo ha curato. "Esco da ricovero per Covid dall'ospedale Niguarda di Milano - ha spiegato -. Un team straordinario diretto da prof. Andrea Bellone, direttore Medicina d'urgenza e PS; uniti da competenza, umanità, scrupolo.

Anni di penalizzazione della sanità pubblica non hanno scalfito alcune nostre assolute eccellenze". (ANSA).