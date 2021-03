Champions: Gasperini, c'è rammarico in questa eliminazione

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Purtroppo quando regali questi tipi di gol, parlo del primo ma anche del rigore... hanno compromesso la qualificazione. Questa gara ha preso una strada sbagliata e noi ci abbiamo messo del nostro". Gian Piero Gasperini si rammarica per l'eliminazione dalla Champions ad opera del Real Madrid, ma valuta comunque esperienze europee di così alto livello "sempre fantastiche per i giocatori, l'allenatore e la società. Dobbiamo essere soddisfatti, abbiamo eliminato l'Ajax, superato un girone difficile con il Liverpool". Resta il dispiacere perché "c'erano le condizioni per fare meglio in entrambe le partite, magari non per passare il turno, ma poteva andare diversamente. Speravo anche di riuscire a costruire più situazioni di pericolo per il Real".

Perché Zapata in campo non dall'inizio? "Nelle ultime occasioni ha sempre giocato spezzoni di partita - ha risposto l'allenatore - ha avuto problemi fisici. Poi ho considerato anche la possibilità dei supplementari. Muriel come unica punta ha spesso fatto bene". (ANSA).