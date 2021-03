Affittano casa per festa a Milano, 13 denunce

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - La polizia ha denunciato 13 persone per violazione delle norme anti Covid dopo averle sorprese in un appartamento affittato a Milano. Attorno alle 2 e 30 della notte scorsa gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di rumori e musica provenienti da un'abitazione in via Baracchini, in pieno centro. In casa c'erano ragazzi e ragazze dai 21 ai 28 anni, tra cui alcuni stranieri.

Si è poi scoperto che l'appartamento era stato affittato per una settimana attraverso una famosa piattaforma online. (ANSA).