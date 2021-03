Vaccini: Sindaco Crema, over 80 in posti a ore di auto

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, denuncia il fatto che cittadini cremaschi over 80 stanno ricevendo sms per la vaccinazione anticovid a Casalmaggiore, uno spostamento di ore.

"Ci stanno arrivando diverse segnalazioni di cittadini del cremasco persino da Rivolta d'Adda over 80 convocati per la vaccinazione a....Casalmaggiore! - scrive Stefania Bonaldi sui social -. Vuol dire quattro ore di auto fra andata e ritorno per fare il vaccino, stiamo scherzando? E poi la Regione ci dice che bisogna restare a casa??!!!" "Stiamo ovviamente segnalando ad ATS che si è immediatamente rivolta a Regione per dire che così il sistema proprio non va! ATS ha chiesto al sistema regionale ARIA, responsabile delle assegnazioni, di potere avere l'elenco degli SMS mandati da ARIA su Casalmaggiore per riprogrammare gli accessi sui presidi del territorio. Chiederemo conferma che ciò avvenga tempestivamente!", conclude il sindaco di Crema. (ANSA).