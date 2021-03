Stupro in parco a Milano: uomo condannato a 6 anni e 8 mesi

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - E' stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione Ibrahima Camara, senegalese di 24 anni imputato con rito abbreviato, ossia con lo sconto di un terzo sulla pena, davanti al gup di Milano Giulio Fanales con l'accusa di aver violentato in pieno giorno una donna di 45 anni, mentre passeggiava con il suo cane, lo scorso 15 luglio nel parco del Monte Stella, la cosiddetta montagnetta di San Siro, nella zona nord-ovest del capoluogo lombardo. Un fatto che aveva destato grande allarme in quei giorni. La richiesta di condanna a 6 anni e 8 mesi era stata formulata dal pm Monia Di Marco davanti al gup. Giudice che ha anche deciso che l'imputato andrà espulso a pena espiata.

Con un'inchiesta 'lampo' della polizia, a cui hanno collaborato anche gli esperti della scientifica che hanno analizzato tracce di Dna sul corpo della vittima, la Squadra mobile il 22 luglio del 2020 aveva fermato il senegalese con alcuni precedenti, senza fissa dimora e che aveva un giaciglio nel mercato comunale dismesso di via Isernia, a poca distanza dal luogo dello stupro. Gli agenti avevano sentito numerosi testimoni e trovato un frame da un video girato da una telecamera di sorveglianza della zona e da cui hanno tratto indicazioni utili: la fisionomia dell'aggressore e gli abiti che indossava. Elementi che la vittima, pur provata dalla terribile esperienza, era riuscita a riconoscere. Decisiva nelle indagini anche l'analisi sul Dna.

