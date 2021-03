Non vuol mettere mascherina,80enne accoltella uomo al market

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Non voleva mettere la mascherina al supermercato e, quando ha sentito una signora che si lamentava con un addetto alla sicurezza, un ottantenne di Legnano (Milano) ha iniziato ad aggredirla. Il marito è arrivato a difenderla e ne è nata una colluttazione in cui l'ottantenne ha estratto un coltello a serramanico e ha ferito il 57enne, a cui ha tranciato la falange del pollice della mano con cui ha cercato di proteggersi l'addome.

E' successo a Castellanza, in provincia di Varese. A riportarlo è il quotidiano La Prealpina.

Quando l'addetto del super Il Gigante gli ha chiesto di mettere la mascherina, su richiesta della donna, l'anziano ha prima iniziato ad inveire contro di lei ed aggredirla e poi è passato al marito a cui ha tranciato la falange del pollice e lesionato la mano. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Mater Domini, mentre l'aggressore è stato denunciato dai carabinieri a piede libero e multato per il mancato rispetto delle norme anticovid. (ANSA).