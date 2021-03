Gastel: funerali privati, più avanti messa per tutti

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Si svolgeranno in forma strettamente privata i funerali di Giovanni Gastel, il fotografo deceduto a Milano per Covid il 13 marzo, mentre una messa aperta a tutti si svolgerà quando si allenteranno le misure anticovid, La moglie Anna e i figli Luchino e Marco con le loro famiglie lo hanno annunciato nel necrologio pubblicato oggi sul Corriere della Sera in cui hanno voluto ringraziare "tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore per la perdita improvvisa dell'amatissimo Giovanni", "I funerali - hanno scritto - si svolgeranno in forma strettamente privata. Non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno sarà celebrata una funzione religiosa per tutti quelli che gli hanno voluto bene". (ANSA).