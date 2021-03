Eriksen, mai pensato di scappare dall'Inter

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - "È stato un anno difficile, a dicembre ero pieno di pensieri ma non perché volessi scappare.

Volevo davvero lottare per il mio posto, ero sicuro che se fosse arrivata la mia occasione avrei provato a coglierla. Sento di averlo fatto". Christian Eriksen racconta così, in un'intervista all'emittente danese Sport Tv2, i suoi ultimi mesi all'Inter, dall'ipotesi cessione a gennaio fino a diventare una pedina fondamentale per la squadra di Conte.

"È stato mentalmente difficile. Essere un giocatore dell'Inter è sempre stato bello, ma il momento più bello è poter giocare di più. Sono stato bravo a isolarmi e concentrarmi - prosegue il centrocampista nerazzurro -. Per tanti giorni dopo l'allenamento e le partite mi sono allenato di più, un calcio di punizione, un tiro in porta o qualcos'altro".

Proprio da una punizione, quella segnata contro il Milan in Coppa Italia, è scattata la scintilla. "È iniziato con il gol contro il Milan, la gente ha iniziato a guardarmi con occhi diversi. Ha aiutato il modo in cui le persone guardavano le cose dall'esterno. Ho avuto la prova che posso ancora giocare bene a calcio", conclude Eriksen. (ANSA).