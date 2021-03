Covid: in 100 davanti a locali, in fuga ad arrivo polizia

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Erano rimasti a bere e chiacchierare davanti ad alcuni locali in una zona della Movida di Milano, anche dopo la chiusura dei bar, ma all'arrivo della polizia sono scappati tutti per evitare le sanzioni. È accaduto ieri sera in via Lecco, in zona Buenos Aires, dove ad assembrarsi, nella via, c'erano oltre 100 persone, giovani e meno giovani. Ma una segnalazione da parte di un cittadino ha fatto intervenire la Questura, che ha mandato, oltre alle Volanti, i furgoni del reparto Mobile per gestire l'ordine pubblico al momento dei controlli. Però non ce n'è stato bisogno: alla vista dei primi lampeggianti, gli avventori ritardatari si sono dispersi, alcuni proprio dandosi alla fuga.

"È stata più una moral suasion - hanno commentato da via Fatebenefratelli - va bene anche così", come peraltro avvenuto recentemente anche in altri due luoghi noti del divertimento, le Colonne di San Lorenzo e Brera. Le segnalazioni dei cittadini sono numerose tutti i giorni e in aumento.

In altri tre episodi, invece, la polizia ha sanzionato i presenti, oltre ai titolari delle attività coinvolte. In via Principe Eugenio, dove 12 persone sono state trovate all'interno della pizzeria 'Piccolo padre', a festeggiare un compleanno seduti al tavolo; in via Zuretti, dove ad un chiosco mobile c'erano tre avventori a mezzanotte; in via Tucidide, dove ancora alle 4 di notte c'erano sei persone che festeggiavano nell'appartamento di uno di loro. In tutti i casi a segnalare i ritrovi sono stati dei cittadini. (ANSA).