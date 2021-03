COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Sono 2.185 i nuovi positivi in Lombardia, dove sono stati fatti 21.605 tamponi, con un tasso di positività del 10,1%, in salita rispetto a ieri, quando era del 9.6%. A Milano i nuovi casi sono 658 di cui 220 in città, a Brescia 431. Sono 79 i decessi, 6198 le persone ricoverate, 121 più di ieri, 728 quelle che si trovano in terapia intensiva, in crescita di 14.

"E' un numero importante" e "il problema - dice Antonio Pesenti, responsabile Terapie intensive della Regione Lombardia - è che il personale sanitario è stanco, ha l'impressione che le cose non cambino, soprattutto gli infermieri sono stremati anche dal punto di vista psicologico e ora hanno avuta anche ridotta la remunerazione delle ore di straordinari".

Sono stanchi un po' tutti secondo il presidente della Regione Attilio Fontana, per il quale "la gente è arrivata ai limiti della capacità di sopportare le continue privazioni di libertà e ai limiti della capacità di sostenere economicamente le sue attività. Quindi abbiamo bisogno di accelerare". Per questo oggi sono stati inaugurati i primi due punti di Drive Through vaccinali al Parco Trenno di Milano. Un sistema di somministrazioni che ogni giorno, in nove ore, può eseguire duemila vaccinazioni. A cominciare oggi sono stati i docenti, con il vaccino AstraZeneca, ma poi è arrivata la sospensione da parte dell'Aifa e lo stop immediato alla somministrazione da parte della Regione.

Oggi, intanto, Milano si è svegliata in zona rossa e alcuni ieri hanno approfittato del bel tempo per bere e chiacchierare davanti ad alcuni locali anche dopo la chiusura dei bar.

All'arrivo della polizia sono scappati tutti per evitare le sanzioni. Ad assembrarsi, in via Lecco, c'erano oltre 100 persone, giovani e meno. E' stato un cittadino a chiamare la polizia per segnalare l'assembramento, come avviene ormai tutti i giorni e sempre più frequentemente. (ANSA).