Book Tales, a Chiari la lettura protagonista

(ANSA) - CHIARI, 15 MAR - La lettura sarà ancora protagonista il 15 marzo nell'ambito di "Parlare di libri... nella critica", il nuovo appuntamento digitale di Book Tales, progetto ideato dalla Città di Chiari (Brescia) in occasione del conferimento del titolo di Prima Capitale Italiana del Libro e in programma dal 1 marzo al 26 giugno. Inserito nel primo ciclo (curato da Edoardo Barbieri, direttore CRELEB Università Cattolica, e dedicato ai "luoghi" in cui fare book telling oggi) dei tre che compongono il progetto, l'incontro si svolge online dalle 17 alle 18.30 e vedrà la partecipazione di Antonia Arslan ed Ermanno Paccagnini.

Nata a Padova nel 1938 da una famiglia di origini armene, Arslan è scrittrice (nel 2004 è uscito il romanzo "La masseria delle allodole"), traduttrice e docente presso l'Università degli Studi di Padova. Paccagnini, che insegna Letteratura Italiana Contemporanea presso l'Università Cattolica all'Università Cattolica di Milano ed è coautore di una Storia del giornalismo italiano, è stato per un quindicennio critico letterario del supplemento domenicale de Il Sole 24 Ore e collabora ora al Corriere della Sera. (ANSA).