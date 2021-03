Ambulanza investe coppia in ospedale e va via dopo i soccorsi

(ANSA) - PAVIA, 15 MAR - Marito e moglie, di 81 e 83 anni, sono stati travolti, investiti da un'ambulanza, mentre attraversavano le strisce pedonali all'interno del Policlinico San Matteo di Pavia. I lettighieri, dopo averli soccorsi, se ne sono andati e sono stati individuati a posteriori durante le indagini aperte subito dopo. Il fatto, avvenuto una settimana fa, viene riferito oggi da "La Provincia pavese".

A riportare le conseguenze più gravi è stato l'uomo, un docente emerito della locale università, ricoverato ora in Rianimazione. La moglie, che ha riportato la frattura di una costola e diverse contusioni, è stata dimessa alcune ore dopo l'incidente.

L' 81enne si era recato al San Matteo per ricevere la seconda dose del vaccino anti-Covid. Dopo aver lasciato la sua auto nel parcheggio esterno dell'ospedale, è entrato a piedi con la moglie. I due coniugi sono stati investiti vicino a una fermata del bus che effettua il traporto interno all'ospedale.

L'autista dell'ambulanza e il collega che era con lui hanno caricato i feriti sul mezzo e li hanno trasportati in pronto soccorso. Poi se ne sono andati senza lasciare i loro nomi, ma sono stati successivamente identificati grazie alle immagini delle telecamere interne del San Matteo. (ANSA).