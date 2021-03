Serie A: Torino-Inter 1-2

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - A Torino, Inter batte Torino 2-1 (0-0).

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda (44' st Gojak), Lukic, Mandragora, Baselli (4' st Linetty), Murru (22' st Ansaldi); Verdi (22' st Zaza), Sanabria (44' st Belotti). (18 Ujkani, 32 Milinkovic-Savic, 13 Rodriguez, 26 Bonazzoli, 45 Ferigra, 99 Buongiorno). All.: Nicola.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (43' st Darmian), Barella, Brozovic (36' st A.Sanchez), Gagliardini (11' st Eriksen), Perisic (11' st A.Young); R.Lukaku, Lautaro (43' st Vecino). (27 Padelli, 97 Radu, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio, 99 Pinamonti).

All.: A.Conte (squalificato), in panchina Stellini.

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Reti: nel st 17' R.Lukaku (rigore), 25' Sanabria, 40' Lautaro.

Angoli: 8-1 per l'Inter.

Recupero: 1' e 3'.

Ammoniti: Gagliardini per gioco falloso. (ANSA).