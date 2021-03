Feste in casa e assembramenti, sanzioni

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Proseguono i controlli delle forze dell'ordine in merito alle violazioni delle norme anti-Covid.

Ieri pomeriggio, in via Andrea Costa a Milano, i carabinieri sono intervenuti, a seguito di segnalazioni inoltrate al 112 da alcuni cittadini, in un'abitazione affittata da un 22enne italiano che aveva organizzato una festa. Sul posto, gli operanti hanno identificato complessivamente 27 persone, tutte di età compresa tra i 23 ed i 28 anni, prevalentemente studenti universitari, che stavano festeggiando il compleanno del 22enne e la laurea di alcuni dei presenti. Tutti sono stati sanzionati e allontanati. La scorsa notte, invece, una pattuglia è intervenuta in via Cesare Correnti dove erano stati segnalati degli schiamazzi provenienti dall'interno di un appartamento. In casa c'erano nove studenti universitari, che abitavano lì.

Durante le procedure di identificazione un 21enne che si era nascosto sotto un letto, ubriaco, si è scagliato contro i militari, colpendoli con calci e pugni, tanto da rendere necessaria la sua immobilizzazione forzata e l'arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

A Paderno Dugnano (Milano), sempre i Carabinieri sono intervenuti presso un bar sito all'interno del centro commerciale, di proprietà di un 38enne italiano. Gli avventori in quel momento presenti, una decina, si sono subito dati alla fuga. Il proprietario è stato sanzionato per la violazione della normativa in merito all'emergenza sanitaria e con la chiusura dell'esercizio commerciale per 5 giorni.

A Rozzano (Milano), invece, i militari hanno trovato numerosi giovani con scooter e ciclomotori che avevano creato un assembramento in largo Impastato. Nella circostanza sono stati identificati e sanzionati 17 ragazzi, tutti maggiorenni, che si erano riuniti per partecipare alla registrazione di un video musicale amatoriale rap.

Un altro bar con dentro 16 avventori è stato chiuso per 5 giorni a Sesto San Giovanni (Milano), mentre a Conterico, nei pressi di Paullo (Milano), la stessa sorte è toccata a una trattoria.

