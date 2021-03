Incendi: distrutto tetto di una canonica nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 13 MAR - Il tetto della canonica della parrocchia dei Santi Nazzaro e Celso, alla frazione Sannazzaro del comune di Santa Maria della Versa in Oltrepò Pavese, è stato distrutto da un incendio divampato nella notte. Ancora da accertare le cause del rogo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Pavia, Broni (Pavia) e Mortara (Pavia).

L'intervento per domare l'incendio si è protratto per sei ore, dalle 2 alle 8 di questa mattina. Oltre al tetto dell'edificio, ha riportato danni anche una parte della canonica che al momento risulta inagibile. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Stradella (Pavia).

