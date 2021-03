Gastel: Coppola, lavorare con lui è stato affascinante

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - "Giovanni è un grandissimo fotografo e lavorare con lui è stato affascinante. Era un amico delle Gallerie d'Italia". Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e beni storici Intesa Sanpaolo, si dice sui social "profondamente turbato nell'apprendere della morte di Gastel per colpa di questa perfida pandemia".

"Un vero protagonista dei nostri tempi, che aveva l'arte nel suo dna: ambasciatore della moda italiana, le sue immagini sono diventate icone del nostro Paese nel mondo", lo ricorda Coppola, che tra i molti progetti realizzati con Gastel ricorda le foto del Cofanetto Farnese da Capodimonte restaurato e presentato nel caveau delle Gallerie d'Italia in piazza Scala, a Milano, nel 2018 in occasione della fashion week. "Proprio poche settimane fa abbiamo parlato di nuovi progetti - rivela - Era molto soddisfatto del risultato di 'The People I Like' e aspettava con molta curiosità l'apertura del nuovo museo torinese dedicato alla fotografia". (ANSA).