COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Continuano a crescere i ricoveri per Covid in Lombardia: +25 in terapia intensiva e +159 negli altri reparti. Sono 5.809 i nuovi positivi, 66 i decessi. Tra le vittime, anche il noto fotografo Giovanni Gastel, nipote di Luchino Visconti. Aveva 65 anni ed era ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale in Fiera di Milano. Tra i contagiati, invece, anche 70 suore dell'Istituto della Nigrizia di Buccinigo di Erba, nel comasco.

La campagna vaccinale dovrebbe accelerare a breve. "Dalla settimana prossima ci sarà il record italiano in Lombardia con 50mila vaccinazioni al giorno. Sperando che arrivino i vaccini" ha assicurato il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Intanto i milanesi si stanno godendo gli ultimi giorni di libertà prima che scatti da lunedì la zona rossa. Nel pomeriggio tante persone si sono riversate in centro per un po' di shopping nei negozi che da lunedì dovranno riabbassare le serrande. Tante persone hanno scelto di passeggiare in corso Vittorio Emanuele e in piazza Duomo, oltre che in via Torino. Molti, soprattutto giovani, si sono invece ritrovati alla Darsena per l'aperitivo da asporto.

Decine le sanzioni per gli assembramenti. I carabinieri, ieri pomeriggio, in piazza del Duomo, hanno sanzionato 17 giovani tra i 16 e i 20 anni trovati al di fuori del proprio Comune di residenza senza giustificato motivo. In serata, sempre i carabinieri sono intervenuti in piazzale Archinto, dove hanno identificato 23 persone (tra i 20 e i 28 anni) che stavano consumando alcolici in comitiva. Durante la notte, invece, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Appiani per una festa in un appartamento multate 21 persone, studenti tra i 20 e i 24 anni. A pochi metri dalla Scala sanzionate dalla polizia altre 14 persone: erano sedute a tavola, in un ristorante, a farsi servire la cena da tre camerieri. (ANSA).