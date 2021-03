Covid: morto il fotografo Giovanni Gastel

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - E' morto poco fa il fotografo Giovanni Gastel. 65 anni era ricoverato in condizioni già gravissime al fiera di Milano per Covid. La notizia del decesso dal suo ufficio stampa. Figlio di Giuseppe Gastel e Ida Visconti di Modrone, nipote di Luchino Visconti, Gastel si è affermato come fotografo di moda, per poi occuparsi anche di progetti con fini artistici e di ritratti. Fra le personalità che ha immortalato Barack Obama, Maradona e Fiorello, da Pino Daniele a Johnny Depp. Sue le immagini della campagna pubblicitaria di Chiara Boni con Malika Ayane a cui ha dedicato un post su Facebook la scorsa settimana..

Franceschini: fotografia italiana perde protagonista

"Il Covid ci ha strappato anche Giovanni Gastel. La fotografia italiana perde un grande protagonista amato e stimato in tutto il modo. Un artista originale, garbato e dal profondo senso estetico che con i suoi scatti ha saputo ritrarre e cogliere l'intimità dei grandi personaggi della moda e della cultura internazionale. Solo qualche mese fa ho avuto l'onore di visitare insieme a lui la sua ultima bellissima mostra al MAXXI che ha documentato una parte importante del suo lavoro d'artista in oltre quarant'anni di attività. Ci mancheranno la sua arte e la sua intelligenza". Così il ministro della cultura, Dario Franceschini esprime in una nota il suo cordoglio per la scomparsa del grande fotografo Giovanni Gastel 65 anni, scomparso a Milano.