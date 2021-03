Assembramenti e feste, multe a Milano

Cene e feste in casa, anche con il karaoke aperitivi in strada e giri in centro a Milano nell'ultimo venerdì prima del nuovo lockdown da zona rossa: i carabinieri sono stati impegnati in una serie di controlli che hanno portato a decine di multe per il mancato rispetto delle norme anticovid.

Nel pomeriggio, in un servizio straordinario i militari della Compagnia Carabinieri Milano Duomo e del 3° Reggimento Lombardia hanno controllato 90 ragazzi, di cui 17 fra i 16 e i 20 anni sono stati multati perché erano fuori dal loro Comune senza giustificato motivo.

In serata invece hanno ricevuto molte segnalazioni dai residenti dell'area di piazzale Archinto, zona movida nel quartiere Isola, e quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato 23 giovani, fra i 20 e i 28 anni, che stavano bevendo alcolici che il proprietario di un pub vendeva contravvenendo alle regole. Per questo sono stati identificati e segnalati.

Nella notte i militari hanno fatto tornare a casa 21 studenti fra i 20 e i 24 anni che stavano facendo una festa nell'appartamento in via Appiani, in centro, della madre di uno di loro che al momento era assente. Tutti multati, come sono state multate le sei persone che stavano facendo una cena rumorosa in corso Vercelli. Ma ancora più rumorosa una festa in via Melzi d'Eril, vicono all'Arco della Pace. Qui i militari hanno trovato la proprietaria e sei trentenni intenti a fare una

gara di karaoke.