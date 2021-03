Perde portafogli mentre fa rapina e chiede CC aiutarlo,preso

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Gli è caduto il portafogli mentre scippava una donna di 58 anni che tornava a casa dopo aver fatto la spesa. E quando si è accorto di averlo perso ha presentato denuncia ai carabinieri: per questo un ghanese di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Lumezzane Pieve, in provincia di Brescia.

Lo riporta Bresciaoggi, aggiungendo che il ragazzo con precedenti aveva strattonato fino a far cadere per scipparle la borsetta e le aveva preso ottanta euro. Nel farlo l'aveva fatta cadere malamente, tanto da causarle un trauma cranico. Ma gli era caduto anche il portafogli e così ha chiamato i carabinieri chiedendo che lo aiutassero a trovarlo, Così quando i carabinieri sono arrivati con lui sul luogo della rapina, dove il personale del 118 stava soccorrendo la donna rapinata, e hanno trovato il portafogli, hanno perquisito il ventenne e gli hanno trovato addosso il denaro. Il ragazzo è stato fermato e davanti al gip che ha convalidato il fermo, ha patteggiato due anni, due mesi e venti giorni di carcere e una multa di 415 euro. (ANSA).