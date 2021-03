Milano che spettacolo!, Comune sostiene spettacolo dal vivo

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Il Comune di Milano punta a sostenere il mondo dello spettacolo dal vivo con una serie di azioni per rilanciarlo dopo la grave crisi che lo ha colpito con la pandemia da Covid. Si chiama 'Milano, che spettacolo!' l'iniziativa approvata dalla giunta, e presentata in commissione dall'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno, per sostenere e rilanciare il mondo della spettacolo cittadino che ha dovuto fermare le sue attività dal vivo per 8 mesi su 12.

Sono quattro le azioni principali che il Comune metterà in campo per la ripartenza. Una campagna di comunicazione per "rinnovare il desiderio dell'esperienza culturale" che sarà diffusa su schermi digitali, affissioni, web e social. Un hub polifunzionale attrezzato con service audio-luci e personale per ospitare diversi eventi e tipologie di spettacolo dal vivo e dedicato alle realtà culturali che non hanno gli spazi adeguati a riprendere. Un palinsesto cittadino con eventi proposti da istituzioni pubbliche e private e infine un'iniziativa che prevede l'accesso agevolato alle sale attraverso sconti o gratuità per incentivare il ritorno degli spettatori. (ANSA).