Fisco: dichiara 300 euro e ne ha 200mila

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Nelle scorse ore, a seguito di un controllo della Gdf di Como e delle Dogane su un'autovettura diretta in Svizzera, a Ponte Chiasso (Como), è stata impedita l'esportazione di 215.410 euro da parte di un cittadino italiano che aveva dichiarato di avere soltanto 300 euro.

il resto della valuta era stato nascosto nel bagaglio personale, in diversi tagli, all'interno di buste di plastica, assieme a due orologi Rolex.

Nel rispetto della normativa valutaria, che stabilisce l'obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro contante, pari o superiori a 10.000 euro, si è provveduto a sequestrare il 50% della somma eccedente per un totale di 102.705 euro e a trattenere i due orologi sotto controllo doganale per gli accertamenti necessari. (ANSA).