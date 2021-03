Estorce soldi a 17enne, arrestato

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Uno studente di 17 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Soresina (Mantova) con l'accusa di estorsione a un coetaneo. Il giovane aveva minacciato un altro studente, anch'egli 17enne, di farlo picchiare dai suoi "connazionali" se non avesse consegnato ripetutamente dei soldi.

L'arresto è stato eseguito a seguito di una misura di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Brescia con le ipotesi di estorsione, tentata estorsione e violenza privata.

Una vicenda maturata presso il piazzale delle Corriere di Cremona, dove i due studenti, frequentanti due diversi istituti tecnici del capoluogo, avevano modo di incontrarsi per prendere il pullman. Il 17enne vittima dell'estorsione era stato preso di mira a partire dal febbraio 2020 e sino al mese di marzo dello stesso anno. Il 17enne di origine indiana, forte della sua maggior stazza fisica ed approfittando della particolare timidezza dell'altro, aveva cominciato a perseguitarlo con continue richieste di denaro. Il padre, nel corso dei mesi, notando nel figlio un particolare stato di ansia ed un malessere che si manifestava in comportamenti insoliti, era riuscito a raccogliere le sue confidenze ed aveva così deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri.

Le indagini hanno accertato che le comunicazioni tra i due ragazzi avvenivano tramite messaggistica "Telegram" che integra la funzione di cancellazione a tempo preimpostata dei messaggi, e il denaro doveva essere lasciato cadere per terra come avvenisse per pura casualità. Alla fine i carabinieri hanno ricostruito tutto e gli indizi hanno portato all'emissione dell'ordinanza di arresto. (ANSA).