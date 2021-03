Droga: arrestato con un kg marijuana nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 12 MAR - Nella sua casa di Pietra de' Giorgi (Pavia), in Oltrepò Pavese, aveva realizzato un vero e proprio laboratorio artigianale per la coltivazione, produzione e stoccaggio di marijuana, con tanto di serra in cantina. Per questo motivo un giovane, 28 anni, è stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno trovato complessivamente in possesso di un kg di marijuana.

Cento grammi della sostanza stupefacente gli erano stati trovati in auto, durante un controllo, in tre sacchetti di plastica nascosti sotto il sedile. Il resto della droga era nell'abitazione del ragazzo, dove i militari hanno trovato anche 19 piante in fiore di cannabis indica. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno anche sequestrato 11.750 euro in contanti.

