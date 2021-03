COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Con 60.954 tamponi effettuati, sono 6.262 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività al 10,2%. Aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva (+22) che negli altri reparti (+191). I decessi sono 89. Numeri tutti in crescita. E che la Lombardia si prepari a diventare zona rossa è stato confermato oggi dal presidente della Regione Attilio Fontana. "Mi auguro - ha detto il governatore - che sia l'ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini perché poi spero che arrivino i vaccini".

Secondo Fontana "non sono stati commessi errori nella gestione dell'emergenza", semplicemente "il virus è più complicato di quello che gli stessi scienziati potessero immaginare", anche a causa delle varianti che ora colpiscono i giovani. Fontana ha inoltre assicurato che si sta tentando di risolvere il problema delle prenotazioni per gli anziani, che per il vaccino, vista la mancanza di dosi Pfizer, dovranno "aspettare ancora un po'. Ci vorranno ancora parecchie settimane". Quanto ai dubbi emersi nelle ultime ore sul vaccino AstraZeneca, la rassicurazione è arrivata dal direttore generale dell'assessorato al Welfare, Giovanni Pavesi: "E' sicuro. In Lombardia abbiamo raggiunto il milione di dosi inoculate e in nessun caso, né con l'utilizzo di AstraZeneca, né con la somministrazione di altri vaccini, abbiamo registrato eventi avversi importanti. Quindi la campagna vaccinale prosegue".

Sul fronte economico, Confcommercio Milano ha lanciato un nuovo allarme: con l'ingresso della Lombardia e di Milano in zona rossa per negozi, bar e ristoranti ci sarà un'ulteriore perdita di 290,2 milioni di euro a settimana. Si tratta di un calo dei ricavi del -75,3% a settimana. Per il settore della ristorazione il calo è almeno dell'80%.

La Lombardia sarà dunque in zona rossa da lunedì ma prima c'è un weekend da gestire. I servizi delle forze dell'ordine saranno concentrati sui luoghi di maggiore affluenza dei cittadini, dove saranno predisposti controlli per regolare gli ingressi. (ANSA).