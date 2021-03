Scuola: genitori leggono a staffetta davanti istituti chiusi

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - "Voglio giocare nel mio giardino" è il cartello lasciato da un bambino sul cancello della sua scuola materna, in via Guicciardi, alla Bovisa, periferia Nord di Milano, dove un gruppo di genitori sta manifestando da giorni con sit in, messaggi e letture contro la Dad.

Un presidio a staffetta per tenere alta l'attenzione sulla scuola, con i genitori che ogni giorno, dalle 16 alle 18, si trovano davanti ai cancelli chiusi, ma riempiti di cartelli, gessetti e messaggi da bambini ed educatori, per leggere ai piccoli brani da libri come la favole di Gianni Rodari.

Alla scuola materna di via Imbriani, a poca distanza, sono state le educatrici a lasciare sui cancelli chiusi dei messaggi per i loro bambini: "senza vederci ma sempre insieme", 'non conta la distanza ma la voglia di raggiungersi'. E poi gessetti colorati appesi sui cancelli, per fare disegni sui marciapiedi e ricordare che, dietro quel portone chiuso, c'è una scuola che aspetta di riaprire. (ANSA).