Prorogato bando Torri in Piazza a Gratosoglio

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - È stato prorogato al prossimo 31 marzo il termine ultimo di adesione al Bando Torri in Piazza a Gratosoglio, finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con Aler Milano e Politecnico, per la valorizzazione del quartiere Gratosoglio di Milano. Lo ha annunciato l'assessore regionale Casa e Housing Sociale Alessandro Mattinzoli.

"Abbiamo prorogato i termini del bando per aumentare il numero delle possibili adesioni - ha spiegato Mattinzoli -. Sarebbe un peccato se questa opportunità si perdesse perché rappresenta un'importante occasione per i giovani e per chi vuole avviare un'attività commerciale. La pandemia in atto forse scoraggia, ma le agevolazioni proposte rappresentano un importante sostegno economico per le realtà imprenditoriali e sociali interessate ad insediarsi nel quartiere Gratosoglio".

Il bando riguarda la realizzazione di interventi di recupero di spazi non residenziali sfitti di proprietà di Aler Milano e la promozione della qualità dell'abitare, con ricadute anche di tipo occupazionale, sociale e culturale di interesse pubblico.

In totale sono quattro i locali da rinnovare con l'ausilio di cofinanziamenti, riconosciuto alle proposte selezionate, in ordine di punteggio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, complessivamente pari a € 100.000,00.

Le spese di ristrutturazione sono cofinanziate per un massimo dell'80% del costo totale sostenuto; il 20% restante sarà anticipato dall'assegnatario e scomputato dal canone di locazione. Successivamente il canone che pagherà l'assegnatario sarà scontato del 50% rispetto al canone di mercato. (ANSA).