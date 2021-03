Moda: Giada apre ristorante italiano a Pechino

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Il brand Giada, fondato a Milano, apre a Pechino il suo primo ristorante italiano di alta cucina, entrando così nel settore della ristorazione. Il Giada Garden è al secondo piano del China World Hotel, connesso alla boutique del brand ed è guidato dallo chef Marino D'Antonio.

"Il segmento dining - spiega Zhao Yizheng, General Manager di Giada Greater China - è un campo nuovo per i brand internazionali del lusso nel mercato cinese. Il China World Hotel è situato in un'ottima posizione del business district di Pechino, insieme proponiamo la migliore esperienza di lifestyle Italiano.

L'architettura del club rispecchia l'estetica minimale del brand ed è stata progettata da Claudio Silvestrin. Nel menù firmato da D'Antonio, premiato come Chef dell'Anno da Time Out Beijing, piatti della cucina italiana contemporanea. (ANSA).